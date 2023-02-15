Субсидия для внутренних переселенцев: какие документы необходимы для оформления

Выплаты будут рассчитываться по фактическому месту жительства гражданина, обращающегося за субсидией

Люди, которые из-за войны вынужденно покинули родные города и села, став внутренними переселенцами, могут рассчитывать на разные типы пособий от государства. Касается это и субсидии, которую можно оформить по фактическому месту жительства. Важно, что в таких случаях сам заявитель должен указать состав домохозяйства, даже не предоставляя собственно договор о съеме или аренде жилья.

Что же ВПЛ понадобится из документов при обращении за субсидией, рассказали на Правительственном портале. Следует добавить, что размер субсидии, как и всегда, будет высчитываться из уровня доходов семьи и стоимости ЖКУ, используемых ею.

Для того чтобы оформить субсидию, внутренним переселенцам следует подготовить:

заявление о назначении субсидии (согласно установленной форме);

декларацию о доходах и расходах;

паспорт, а также идентификационный код (РНОКПП);

справку о наличии статуса ВПЛ;

данные о людях, проживающих на территории домохозяйства.

Пакет документов можно предоставить уполномоченному чиновнику из исполнительных органов сельского, поселкового или городского совета ОТГ, в ЦНАП или сервисный центр ПФУ. Кроме этого можно воспользоваться вариантом подать заявление онлайн. Мы подробно рассказывали об одном из таких способов – через веб-портал "Дія", что сэкономит немало времени.

Также Телеграф писал, какие доходы можно не указывать, подавая заявление на субсидию, ведь они не влияют на ее назначение.