Субсидия для внутренних переселенцев: какие документы необходимы для оформления
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Выплаты будут рассчитываться по фактическому месту жительства гражданина, обращающегося за субсидией
Люди, которые из-за войны вынужденно покинули родные города и села, став внутренними переселенцами, могут рассчитывать на разные типы пособий от государства. Касается это и субсидии, которую можно оформить по фактическому месту жительства. Важно, что в таких случаях сам заявитель должен указать состав домохозяйства, даже не предоставляя собственно договор о съеме или аренде жилья.
Что же ВПЛ понадобится из документов при обращении за субсидией, рассказали на Правительственном портале. Следует добавить, что размер субсидии, как и всегда, будет высчитываться из уровня доходов семьи и стоимости ЖКУ, используемых ею.
Для того чтобы оформить субсидию, внутренним переселенцам следует подготовить:
- заявление о назначении субсидии (согласно установленной форме);
- декларацию о доходах и расходах;
- паспорт, а также идентификационный код (РНОКПП);
- справку о наличии статуса ВПЛ;
- данные о людях, проживающих на территории домохозяйства.
Пакет документов можно предоставить уполномоченному чиновнику из исполнительных органов сельского, поселкового или городского совета ОТГ, в ЦНАП или сервисный центр ПФУ. Кроме этого можно воспользоваться вариантом подать заявление онлайн. Мы подробно рассказывали об одном из таких способов – через веб-портал "Дія", что сэкономит немало времени.
Также Телеграф писал, какие доходы можно не указывать, подавая заявление на субсидию, ведь они не влияют на ее назначение.