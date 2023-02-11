Укр

Как можно подать заявку на получение субсидии лично и онлайн

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Претендовать на субсидию могут многие украинцы
Претендовать на субсидию могут многие украинцы. Фото informator.ua

Человек может выбрать для себя удобный путь коммуникации с государством

В Украине можно подать заявку на получение субсидии от государства на оплату коммунальных услуг. Для этого подается заявление, право на доходы и при необходимости — сопутствующие документы.

Подать заявление можно как лично, так и онлайн. Сделать это есть возможность в любой точке Украины. С 1 декабря этим вопросом занимается Пенсионный фонд, поэтому отдать документы можно в его сервисные центры, а также отправить по почте.

Другими местами, где можно подать заявку на субсидию стали:

  • для личного визита — исполнительные органы сельских поселковых, городских советов или определенные должностные лица в ЦНАП,
  • онлайн — вебпортал и мобильное приложение Пенсионного фонда, портал "Действие".

Это не последние обновления – с 1 февраля также изменились определенные механизмы для самого получателя средств. Напомним, "Телеграф" рассказывал, что узнать размер своей субсидии и имеете ли вы на нее право по доходам можно самому посчитав обязательный платеж. Разница между оплатой за жилищно-коммунальные услуги по нормативам и им и является суммой вероятной субсидии, и следует помнить, что есть и другие условия получения, кроме низкого состояния.

Теги:
#Заявление #Субсидия