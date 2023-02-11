Как можно подать заявку на получение субсидии лично и онлайн

Человек может выбрать для себя удобный путь коммуникации с государством

В Украине можно подать заявку на получение субсидии от государства на оплату коммунальных услуг. Для этого подается заявление, право на доходы и при необходимости — сопутствующие документы.

Подать заявление можно как лично, так и онлайн. Сделать это есть возможность в любой точке Украины. С 1 декабря этим вопросом занимается Пенсионный фонд, поэтому отдать документы можно в его сервисные центры, а также отправить по почте.

Другими местами, где можно подать заявку на субсидию стали:

для личного визита — исполнительные органы сельских поселковых, городских советов или определенные должностные лица в ЦНАП,

онлайн — вебпортал и мобильное приложение Пенсионного фонда, портал "Действие".

Это не последние обновления – с 1 февраля также изменились определенные механизмы для самого получателя средств. Напомним, "Телеграф" рассказывал, что узнать размер своей субсидии и имеете ли вы на нее право по доходам можно самому посчитав обязательный платеж. Разница между оплатой за жилищно-коммунальные услуги по нормативам и им и является суммой вероятной субсидии, и следует помнить, что есть и другие условия получения, кроме низкого состояния.