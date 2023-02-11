Як можна подати заявку на отримання субсидії особисто та онлайн

Людина може обрати для себе зручний шлях комунікації з державою

В Україні можна подати заявку на отримання субсидії від держави на оплату комунальних послуг. Для цього подається заява, декларація про доходи та за потреби — супутні документи.

Подати заяву можна як особисто, так і онлайн. Зробити це є можливість у будь-якій точці України. З 1 грудня цим питанням опікується Пенсійний фонд, тож завітати із документами можна в його сервісні центри, а також надіслати поштою.

Іншими місцями, де можна подати заявку на субсидію стали:

для особистого візиту — виконавчі органи сільських селищних, міських рад чи певні посадовці в ЦНАП,

онлайн — вебпортал та мобільний додаток Пенсійного фонду, портал "Дія".

Це не останні оновлення — з 1 лютого також змінились певні механізми для самого отримувача коштів. Нагадаємо, "Телеграф" розповідав, що дізнатися розмір своєї субсидії та чи маєте ви на не неї право за доходами можна самому порахувавши обов’язковий платіж. Різниця між оплатою за житлово-комунальні послуги за нормативами та ним і є сумою ймовірної субсидії, та варто пам'ятати, що є й інші умови отримання, окрім низьких статків.