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Украинцы получат 25 тысяч гривен, но есть нюанс: кто может претендовать на выплаты

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Автор
Социальные выплаты в Украине Новость обновлена 19 февраля 2023, 14:54
Социальные выплаты в Украине. Фото Открытые источники

Для получения выплат понадобится ряд документов

Одна категория украинцев имеет возможность получить помощь в виде денежных средств при рождении ребенка. Речь идет о жителях города Черкассы. "Телеграф" подробнее расскажет о том, как получить выплаты и что для этого нужно.

Так, семьи из Черкасс, у которых с 1 января 2023 родился ребенок, могут рассчитывать на денежное пособие. Об этом на своей странице в Facebook заявил мэр города Анатолий Бондаренко.

Кому будут выплачивать деньги

Родители, зарегистрированные в Черкассах и подавшие документы не позднее полугода после рождения ребенка.

Также рассчитывать на пособие могут внутренне перемещенные лица, которые зарегистрировались в Черкассах и постоянно проживают в этом городе не менее девяти месяцев.

Какие нужны документы

  • заявление одного из родителей ребенка/опекуна/усыновителя, с которым постоянно проживает ребенок;
  • копия документа, удостоверяющего личность одного из родителей ребенка, опекуна, усыновителя и документы, подтверждающие место регистрации (с предъявлением оригинала);
  • справка о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика получателя;
  • копия свидетельства о рождении ребенка (с предъявлением оригинала);
  • реквизиты банковского счета одного из родителей, куда будут перечислены средства;
  • копия решения об усыновлении или установлении опеки (для опекунов или усыновителей) (с предъявлением оригинала),
  • документы, подтверждающие факт постоянного проживания в Черкассах (это может быть справка из учебного заведения, справка с места работы),
  • копия справки МСЭК / удостоверение личности с инвалидностью (с предъявлением оригинала, этот пункт касается только лиц с инвалидностью).

Куда подавать документы

В Департамент социальной политики Черкасского городского совета.

В случае рождения двух или более детей, денежная помощь выплачивается на каждого ребенка.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые украинцы могут получить денежную помощь от Соединенных Штатов Америки в размере 3600 гривен.

Теги:
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