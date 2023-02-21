Индексация пенсий: названа максимальная сумма повышения выплат

Стали известны новые нюансы индексации в марте

С 1 марта украинским пенсионерам будет проведена индексация пенсий, в результате которой многие увидят увеличение выплат. Вместе с тем была установлена и граничная сумма прибавки.

Как говорится в проекте постановления Кабмина, которая была обнародована Федерацией профсоюзов Украины (ФПУ), вследствие индексации выплаты не могут быть повышены более чем на 1500 гривен.

В пояснительной записке говорится, что проект акта направлен в первую очередь на защиту наиболее уязвимых слоев пенсионеров с учетом того, что в условиях военного времени большая часть расходов госбюджета направляется на нужды обороны.

В документе предусмотрено, что:

размер увеличения пенсий не может превышать 1500 гривен;

показатель средней зарплаты из которой уплачены страховые вносы для исчисления пенсии будет установлен на отметке в 1,20 для пенсий, назначенных до 2020 года;

повышение пенсий, установленных в 2020-22 годах составит 100 гривен;

для пенсий, которые были установлены до 2020 года, 100 гривен будет минимальной суммой повышения;

По данным Минсоца под эту индексацию попадет 10,56 миллиона человек, а на ее проведение из бюджета придется взять 82 миллиарда гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие существуют надбавки к пенсионным выплатам в Украине и за какие заслуги их получают.