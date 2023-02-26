Украинцы могут получить по 100 тысяч гривен от государства: кого это касается

Выплаты предусмотрены для одной категории украинцев

Во время полномасштабной войны украинцам продолжают предоставлять различную финансовую помощь. Граждане, которые остались без работы, также могут рассчитывать на разовую помощь в виде денежных средств в размере 100 тысяч гривен от государства.

Данные выплаты будут давать некоторым категориям украинцев, которые сейчас являются безработными. Они предусмотрены для создания собственного бизнеса. Об этом сообщают на сайте Министерства социальной политики Украины.

Отмечается, что в Украине перезапускают программу "Рука помощи", которая направлена на помощь малоимущим лицам в открытии собственного дела. Данная программа была разработана в 2016-2018 годах совместно с Всемирным банком. Ее запустили во Львовской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Житомирской, Черниговской областях. За это время 237 предпринимателей смогли открыть собственное дело.

В рамках программы неработающим трудоспособным лицам из числа членов малообеспеченной семьи получить одноразовую беспроцентную возвратную помощь в размере до 100,5 тыс. грн на открытие своего дела. Эти деньги можно потратить исключительно на приобретение оборудования и материалов, необходимых для его развития.

На каких условиях предоставляется кредит

Стоит учесть, что деньги, предоставленные на открытие своего бизнеса, придется вернуть. Человек может получить беспроцентный кредит от государства сроком, чтобы открыть свое дело. Возвращать указанную сумму можно досрочно, по частям в соответствии с графиком, согласованным центром занятости.

Важно добавить, что сумма возвращаемой финансовой помощи уменьшается на сумму уплаченных налогов, сборов и ЕСВ.

Однако есть также и случаи, в которых возвращать кредит не нужно. Это посходит в том случае, если:

уплачены налоги, сборы и ЕСВ в сумме, превышающей сумму оказанной помощи;

в первый год с даты получения пособия трудоустроено по направлению центра занятости не менее 2-х человек из малообеспеченных семей, сроком не менее чем на два года.

Как получить помощь

Человек, желающий начать предпринимательскую деятельность, должен обратиться в ближайший Центр занятости. Далее нужно подать в созданную при Центре занятости Комиссию по предоставлению помощи на получение экономической самостоятельности малообеспеченной семьи:

заявление о предоставлении финансовой помощи;

бизнес-план;

справку о несудимости.

Комиссией будут рассмотрены документы, после претенденту на финансовую помощь письменное уведомление о принятом решении. В случае, если решение положительное, что человеку необходимо будет создать юридическое лицо или зарегистрироваться как физическое лицо-предприниматель в течение 30 календарных дней с даты получения уведомления.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что что некоторые категории украинцев могут ежемесячно получать помощь в виде денежных средств на сумму 2500 гривен.