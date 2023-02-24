Украинцам выплатят по 6600 гривен: адвокат рассказала, кто может претендовать на помощь

Выплаты рассчитаны на несколько категорий граждан

Некоторые украинцы могут получить финансовую помощь от ООН. Речь идет о выплатах в размере 6600 гривен. Они рассчитаны на несколько категорий граждан нашей страны.

Денежная помощь предназначена для людей, которые покинули свои дома из-за военных действий. Размер выплат составляет 2200 гривен ежемесячно на протяжении трех месяцев. Выплата производится одним платежом. Об этом изданию "РБК-Украина" рассказала программная координатор Неотложной денежной помощи БФ "Право на защиту" Наталья Брыль.

Данная программа реализуется в следующих областях Украины: Сумская, Черниговская, Львовская, Черкасская, Кировоградская, Полтавская, Днепропетровская, Запорожская, Харьковская, Одесская, Николаевская, Хмельницкая, Винницкая, Житомирская, Киевская, Херсонская

Перечень областей может дополняться.

Кто может подать заявку на получение помощи

семьи, которые ранее не получали пособие от международных организаций и имуют доход менее 5400 гривен на человека и относятся к таким категориям: переселенцы, которые переместились после 24 февраля или являются лицами, которые не перемещались, но пострадали от военных действий в:

Днепропетровской, Полтавской Одесской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Николаевской областях.

или же лица, которые вернулись в свои места постоянного проживания после вынужденного перемещения в другую область/страну из-за военных действий от 24 февраля 2022 года.

Вместе с тем они должны иметь хотя бы один из указанных критериев уязвимости:

семья, имеющая только одного из родителей (или отец, или мать) с одним или несколькими детьми младше 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше);

семья, в которой есть одинокая женщина (55 лет и старше) с ребенком младше 18 лет;

семьи с одним или несколькими лицами с особыми потребностями (инвалидность, хронические заболевания и т.д.);

приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разведенными с родителями (необходимо документальное подтверждение).

Как подать заявку

Стоит обратить внимание, что самостоятельно подать заявку на получение данного вида помощи нельзя. Специалисты благотворительного фонда "Право на захист" работают в пунктах, где осуществляется сбор данных по каждой семье.

"Эти данные вносятся в систему, где будет в дальнейшем дополнительно обработана и проверена на факт соответствия условиям денежной помощи. Из-за постоянной вероятности мошенничества мы регистрируем внутренне перемещенных лиц только лично, за исключением семей, членами которых являются маломобильные люди и которые не могут прибыть в пункт регистрации", – отметила Наталья Брыль.

Для этих лиц допускается регистрация средствами видеосвязи по оригиналам документов, которые должен принести один из родственников.

Какие нужны данные

ФИО согласно документу, удостоверяющему личность;

место и дата рождения, номер телефона (на который вам поступит SMS о поступлении средств);

налоговый номер (необходимый для выплаты пособия);

свидетельство о рождении детей (при наличии);

номер банковской карты (необходим для выплаты пособия). Карточки "єПідтримка" не подходят;

любые документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости (справки и так далее).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые украинцы могут получать финансовую помощь в размере 2500 гривен ежемесячно.