Українцям виплатять по 6600 гривень: адвокат розповіла, хто може претендувати на допомогу

Виплати розраховані на кілька категорій громадян

Деякі українці можуть одержати фінансову допомогу від ООН. Йдеться про виплати у розмірі 6600 гривень. Вони розраховані на кілька категорій громадян нашої країни.

Грошова допомога призначена для людей, які покинули свої будинки через воєнні дії. Розмір виплат становить 2200 гривень щомісяця протягом трьох місяців. Виплата провадиться одним платежем. Про це "РБК-Україна" розповіла програмна координатор Невідкладної грошової допомоги БФ "Право на захист" Наталія Бриль.

Ця програма реалізується у таких областях: Сумській, Чернігівській, Львівській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Одеській, Миколаївській, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, Херсонській. Перелік областей може бути доповнений.

Хто може подати заявку на отримання допомоги

сім’ї, які раніше не отримували допомогу від міжнародних організацій і мають дохід менш як 5400 гривень на особу та належать до таких категорій: переселенці, які перемістилися після 24 лютого або є особами, які не переміщалися, але постраждали від воєнних дій у:

Дніпропетровській, Полтавській, Одеській, Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській, Харківській, Чернігівській, Сумській, Миколаївській областях.

або ж особи, які повернулися до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення в іншу область/країну через воєнні дії від 24 лютого 2022 року.

Водночас вони повинні мати хоча б один із зазначених критеріїв уразливості:

сім’я, яка має лише одного з батьків (або батько, або матір) з одним або декількома дітьми молодше 18 років або зі старими (55 років і старше);

сім’я, в якій є самотня жінка (55 років і старше) з дитиною віком до 18 років;

сім’ї з однією або декількома особами з особливими потребами (інвалідність, хронічні захворювання тощо);

прийомні сім’ї, які займаються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (необхідне документальне підтвердження).

Як подати заявку

Варто звернути увагу, що самостійно подати заявку на отримання цього виду допомоги не можна. Фахівці благодійного фонду "Право на захист" працюють у пунктах, де здійснюється збір даних щодо кожної сім’ї.

"Ці дані вносяться до системи, де буде надалі додатково оброблено та перевірено на факт відповідності умовам грошової допомоги. Через постійну ймовірність шахрайства ми реєструємо внутрішньо переміщених осіб лише особисто, за винятком сімей, членами яких є маломобільні люди і які не можуть прибути у пункт реєстрації", — зазначила Наталія Бриль.

Для цих осіб допускається реєстрація засобами відеозв’язку за оригіналами документів, які має принести один із родичів.

Які потрібні дані

ПІБ згідно з документом, що посвідчує особу;

місце та дата народження, номер телефону (на який вам надійде SMS про надходження коштів);

податковий номер (необхідний для виплат допомоги);

свідоцтво про народження дітей (за наявності);

номер банківської картки (необхідний для виплат допомоги). Картки "єПідтримка" не підходять;

будь-які документи, що підтверджують належність до категорії вразливості (довідки тощо).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі українці можуть отримувати фінансову допомогу у 2500 гривень щомісяця.