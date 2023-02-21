Деякі українці можуть отримувати до 2500 гривень допомоги щомісяця: кого це стосується

Розмір виплат було збільшено з лютого 2023 року

В Україні з початком повномасштабної війни багатьом нашим громадянам надається різна допомога як від держави, так і від міжнародних організацій. Одним із видів кеш-підтримки є щомісячні виплати за програмою "Турбота. Назустріч киянам".

Про це повідомляється на офіційному порталі Києва.

Особи з інвалідністю, діти-сироти та інші окремі категорії громадян у лютому 2023 року вперше отримають збільшені щомісячні виплати матеріальної допомоги з міського бюджету.

"За ініціативою міського голови торік було внесено зміни до програми "Турбота. Назустріч киянам", які передбачають збільшення розмірів виплат для окремих категорій населення. Тоді фінансування програми було збільшено на понад 1 млрд грн. Виплати для окремих категорій киян у середньому збільшилися у півтора-два рази порівняно з минулими роками. У рамках змін також було передбачено виплати для деяких нових категорій, які не отримували матеріальну допомогу раніше. Також отримуватимуть її і внутрішньо переміщені особи з визначених категорій та які перебувають на обліку в органах соціального захисту Києва", – розповіла заступник голови КМДА Марина Хонда.

Хто може отримати 2500 гривень допомоги

діти з інвалідністю підгрупи А;

діти з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування aбo які виховуються у прийомних сім’ях чи дитячих будинках сімейного типу;

діти-сироти;

особи з інвалідністю І групи підгрупи А, розмір пенсії яких (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової гpoшової допомоги, пенсій за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій, установлених законодавством) не перевищує розміру трьох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;

особи з інвалідністю I групи підгрупи А – одержувачі державної соціальної допомоги.

Хто може отримати 2000 гривень допомоги

діти з інвалідністю;

діти, над якими встановлено опіку чи піклування;

особи з інвалідністю I групи, розмір пенсії яких не перевищує розміру трьох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;

особи з інвалідністю I групи – одержувачі державної соціальної допомоги;

особи, які є одержувачами допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі aбo хронічні захворювання нирок IV ступеню, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органу, паліативної допомоги, та яким не встановлено інвалідність.

Хто може отримати 1200 гривень допомоги

особи з інвалідністю II групи – одержувачі державної соціальної допомоги.

Як отримати свою виплату

Виплачуватимуть матеріальну допомогу на поточні рахунки в банках для виплати пенсій і на рахунки, відкриті в банку, що є учасником проєкту "Муніципальна картка "Картка киянина". Також пільговики, які отримують виплати через "Укрпошту", зможуть отримати допомогу у відділеннях установи, або виплати будуть доставлені разом із пенсією.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українські громадяни можуть отримати допомогу у 13 200 гривень від благодійного фонду "Право на захист" разом із УВКБ ООН.

Також ми повідомляли, що українці отримають 25 тисяч гривень, але є нюанс.