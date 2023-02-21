Некоторые украинцы могут получать до 2500 гривен помощи ежемесячно: кого это касается

Размер выплат был увеличен с февраля 2023 года

В Украине с началом полномасштабной войны многим нашим гражданам предоставляется различная помощь, как от государства, так и от международных организаций. Одним из видов кэш-поддержки являются ежемесячные выплаты по программе "Забота. Навстречу киевлянам".

Об этом сообщается на официальном портале Киева.

Лица с инвалидностью, дети-сироты и другие отдельные категории граждан в феврале 2023 года впервые получат увеличенные ежемесячные выплаты материальной помощи из городского бюджета.

"По инициативе городского головы в прошлом году были внесены изменения в программу "Забота. Навстречу киевлянам", предполагающие увеличение размеров выплат для отдельных категорий населения. Тогда финансирование программы было увеличено более чем на 1 млрд грн. Выплаты для отдельных категорий киевлян в среднем увеличились в полтора-два раза по сравнению с прошлыми годами. В рамках изменений также были предусмотрены выплаты для некоторых новых категорий, не получавших материальную помощь ранее. Также будут получать ее и внутренне перемещенные лица из определенных категорий, которые состоят на учете в органах социальной защиты Киева", – рассказала заместитель главы КГГА Марина Хонда.

Кто может получить 2500 гривен помощи

дети с инвалидностью подгруппы А;

дети с инвалидностью, над которыми установлена ​​опека или попечительство или воспитывающиеся в приемных семьях или детских домах семейного типа;

дети-сироты;

лица с инвалидностью I группы подгруппы А, размер пенсии которых (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, пенсий за особые заслуги перед Украиной и других доплат к пенсиям, установленным законодательством) не превышает размера трех прожиточных минимумов для лиц, которые потеряли трудоспособность;

лица с инвалидностью I группы подгруппы А – получатели государственной помощи.

Кто может получить 2000 гривен помощи

дети с инвалидностью;

дети, над которыми установлена опека или забота;

лица с инвалидностью I группы, размер пенсии которых не превышает размер трех прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность;

лица с инвалидностью I группы – получатели государственной социальной помощи;

лица, являющиеся получателями помощи на детей, больных тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимым), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, на ребенка, получившего тяжелую травму, нуждающегося в трансплантации органа, паллиативной помощи и которым не установлена инвалидность.

Кто может получить 1200 гривен помощи

лица с инвалидностью II группы – получатели государственной социальной помощи.

Как получить свою выплату

Материальную помощь будут выплачивать на текущие счета в банках для выплаты пенсий и на счета, открытые в банке, являющемся участником проекта "Муниципальная карта "Карта киевлянина". Также льготники, получающие выплаты через "Укрпочту", смогут получить помощь в отделениях учреждения или выплаты будут доставлены вместе с пенсией.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинские граждане могут получить помощь в 13 200 гривен от благотворительного фонда "Право на защиту" вместе с УВКБ ООН.

Также мы сообщали о том, что украинцы получат 25 тысяч гривен, но есть нюанс.