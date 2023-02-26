Українці можуть отримати по 100 тисяч гривень від держави: кого це стосується

Виплати передбачені для однієї категорії українців

Під час повномасштабної війни українцям продовжують надавати різну фінансову допомогу. Громадяни, які залишилися без роботи, також можуть розраховувати на разову допомогу у вигляді коштів у розмірі 100 тисяч гривень від держави.

Ці виплати даватимуть деяким категоріям українців, які зараз є безробітними. Вони призначені для створення власного бізнесу. Про це повідомляють на сайті Міністерства соціальної політики України.

Зазначається, що в Україні перезапускають програму "Рука допомоги", яка спрямована на допомогу незаможним особам у відкритті власної справи. Ця програма була розроблена у 2016-2018 роках спільно зі Світовим банком. Її запустили у Львівській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Житомирській, Чернігівській областях. За цей час 237 підприємців спромоглися відкрити власну справу.

У рамках програми непрацюючим працездатним особам із числа членів малозабезпеченої сім’ї отримати одноразову безвідсоткову поворотну допомогу у розмірі до 100,5 тис. грн. на відкриття своєї справи. Ці гроші можна витратити виключно на придбання обладнання та матеріалів, необхідних для його розвитку.

На яких умовах надається кредит

Варто зважити, що гроші, надані на відкриття свого бізнесу, доведеться повернути. Людина може отримати безвідсотковий кредит від держави строком на те, щоб відкрити свою справу. Повертати зазначену суму можна достроково, частинами відповідно до графіка, узгодженого центром зайнятості.

Важливо додати, що сума фінансової допомоги, що повертається, зменшується на суму сплачених податків, зборів та ЄСВ.

Однак є також і випадки, коли повертати кредит не потрібно. Це сходить у тому випадку, якщо:

сплачено податки, збори та ЄСВ у сумі, що перевищує суму наданої допомоги;

у перший рік з дати отримання допомоги працевлаштовано за направленням центру зайнятості не менше 2-х осіб із малозабезпечених сімей терміном не менше ніж на два роки.

Як отримати допомогу

Людина, яка бажає розпочати підприємницьку діяльність, має звернутися до найближчого Центру зайнятості. Далі потрібно подати до створеної при Центрі зайнятості Комісію з надання допомоги на отримання економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї:

заяву про надання фінансової допомоги;

бізнес-план;

довідку про несудимість.

Комісією будуть розглянуті документи після претендента на фінансову допомогу письмове повідомлення про прийняте рішення. У разі, якщо рішення є позитивним, що людині необхідно буде створити юридичну особу або зареєструватися як фізична особа-підприємець протягом 30 календарних днів з дати отримання повідомлення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі категорії українців можуть щомісяця отримувати допомогу у вигляді грошових коштів на суму 2500 гривень.