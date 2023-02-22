Украинцы могут получить по 3350 гривен: для кого предусмотрены выплаты

Выплаты предусмотрены для двух категорий граждан

Во время полномасштабной войны в Украине часть граждан была вынуждена остановить работу бизнеса, а некоторые на этот период по каким-либо причинам остались без работы. Данная категория украинцев может получать помощь от государства в виде денежных средств в размере 3 350 гривен. Однако в этом случае есть свои нюансы.

Так, пособие по частичной безработице может предоставляться работникам и ФЛП в случае потери части заработка (дохода) в связи с остановкой (сокращением) производства продукции / выполнения работ / оказания услуг. К ним относят военное положение, возникновение ЧС, карантин или же другие причины, к примеру, технологического и экономического характера. Об этом сообщается на Facebook-странице Юридического советчика для временно перемещенных лиц.

Для кого предусмотрены выплаты

для ФОПов, у которых сократилась продолжительность рабочего дня на 30%;

для работников, при условии, что остановка (сокращение) деятельности должно охватить не менее 20% численности работников, а сокращение рабочего времени и зарплаты составляет — 30%.

В каких случаях помощь нельзя получить

со стороны работодателя, если он:

является органом государственной власти;

является органом местного самоуправления;

Также помощь не может быть предоставлена заведениям, учреждениям, организациям, которые полностью содержатся за счет государственного или местного бюджета, а также фондам социального страхования.

также если работодатель или ФЛП:

находится в процессе прекращения юридического лица,

находится в процессе прекращения предпринимательской деятельности,

признан (признан) в установленном порядке банкротом;

в отношении его (нее) возбуждено дело о банкротстве;

Как получить выплаты

Для получения денежной помощи следует обратиться центр занятости по месту осуществления хозяйственной деятельности. Отмечается, что этот вид помощи оказывается на срок остановки или сокращения деятельности, однако не более чем на 180 календарных дней суммарно в течение 36 месяцев со дня остановки (сокращения) деятельности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые украинцы могут ежемесячно получать денежную помощь в размере 2500 гривен. Однако выплаты предусмотрены только для определенных категорий граждан.