Зарплаты украинских военных: кто и сколько зарабатывает сейчас и что изменилось по сравнению с 2022 годом (таблица)

Зарплаты изменились существенно

В Украине выплаты военным претерпели существенных изменений в с 1 марта в силу вступают новые правила. При этом денежное обеспечение наших воинов продолжает постоянно расти.

О том, какие зарплаты у украинских военных по состоянию на 2023 год, а также как они изменились по сравнению с прошлым годом, рассказали в ВСУ.

Министерство обороны опубликовало сводные таблицы среднего уровня денежного довольствия военнослужащих с марта 2023 года. Они разбиты на две части, благодаря чему можно увидеть "как было" раньше и "как стало".

Отметим, что в таблице приведено денежное обеспечение различных военных, которые служат в разных родах войск.

Согласно приведенным данным, например, если в 2022 году командир взвода получал в тылу 49 тысяч гривен, а если брал непосредственно участие в боевых действиях — 119 тысяч гривен, то с марта 2023 года его денежное довольствие составит:

если не включен в состав группировок войск и не выполняет боевые задачи — 28 229 гривен;

если выполняет боевые (специальные) задачи — 58 229 гривен;

если непосредственно участвует в боевых действиях — 128 229 гривен.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинские воины могут рассчитывать на еще один вид выплат.

Также мы сообщали о том, что часть военных имеют право на дополнительные выплаты.