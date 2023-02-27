Помощь семьям погибших военных: кому выплатят 15 млн гривен

Юрист подробно объяснил, как и в какие сроки можно получить выплаты

Семьи украинских военных, погибших в ходе полномасштабной войны, имеют право на получение помощи от государства в виде денежных выплат в размере 15 млн гривен, которая распределяется равными долями на всех получателей. Эту сумму будут выплачивать на протяжении 40 месяцев.

Начальник отдела обеспечения работы контактного центра Регионального центра по предоставлению БВПД в Сумской области Игорь Шпак рассказал подробнее о том, для кого предусмотрены выплаты и как ее получить. Об этом сообщает информационный портал "Юридический факт".

По его словам, пособие назначается в случае гибели военнослужащего Вооруженных Сил Украины во время действия военного положения. А также в случае смерти лиц, умерших в результате ранения (контузии, травмы, увечья), полученного на военной службе в ВСУ в период военного положения, участия в боевых действиях или обеспечении осуществления мер по нацбезопасности и обороны, отпора и сдерживания российской агрессии, находясь непосредственно в районах их ведения (осуществления), в частности, на временно оккупированной россией территории Украины, на территории между позициями сил обороны и позициями войск государства-агрессора в период осуществления указанных мер, не позднее одного года после ранения (контузии, травмы, увечья).

Кто может получить помощь

родители;

один из супругов (не женившийся второй раз);

дети, не достигшие совершеннолетия;

лица, которые находились на содержании у погибшего.

Важно отметить, что получить помощь не могут граждане рф или Беларуси, постоянно проживающие на территории этих стран. Также не могут рассчитывать на выплаты лица, осужденные за государственную измену, коллаборационную деятельность, пособничество государству-агрессору.

Размер финансовой помощи

В случае смерти украинского военного его семье полагается единоразовая выплата в размере 15 млн гривен. Изначально выплачивает 1/5 от назначенной суммы, то есть 3 млн гривен. Далее 4/5 ежемесячно на протяжении 40 месяцев (по 300 тысяч гривен).

Сроки обращения

Право лиц на получение финансовой помощи вступает в силу со дня смерти военного. Родственники погибшего могут реализовать его в течение трех лет со дня возникновения у них такого права.

Как получить помощь

Для оформления заявки на получение помощи члены семьи погибшего должны обратиться в районный (городской) ТЦК СП независимо от места регистрации и подать следующие документы:

заявление о выплате денежной помощи;

документ, удостоверяющий личность;

документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

документ, подтверждающий родственные связи с погибшим военнослужащим:

для жены/супруга – свидетельства о браке; для ребенка – свидетельство о рождении ребенка; для родителей – свидетельство о рождении погибшего (умершего); для лиц, находившихся на содержании погибшего (умершего) – документ, подтверждающий пребывание на содержании погибшего (умершего) военнослужащего;

согласие на обработку персональных данных;

справка о привлечении к уголовной ответственности, отсутствии (наличии) судимости или ограничений, предусмотренных уголовным процессуальным законодательством Украины

для законных представителей несовершеннолетних детей — решение местной госадминистрации, исполнительного органа местного совета или суда об установлении над ребенком-сиротой, ребенком, лишенным родительской опеки, опеки, попечительства

отказ, заявление, другая сделка, заверенная в соответствии с Законом Украины "О нотариате" или международных договоров, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины (при наличии);

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые украинские военные могут получить выплаты в размере 100 тысяч гривен.