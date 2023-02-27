Допомога сім’ям загиблих військових: кому виплатять 15 млн. гривень

Юрист докладно пояснив, як і в який термін можна отримати виплати

Сім’ї українських військових, які загинули під час повномасштабної війни, мають право на отримання допомоги від держави у вигляді грошових виплат у розмірі 15 млн. гривень, яка розподіляється рівними частками на всіх одержувачів. Цю суму виплачуватимуть упродовж 40 місяців.

Начальник відділу забезпечення роботи контактного центру Регіонального центру з надання БВПД у Сумській області Ігор Шпак розповів докладніше про те, для кого передбачено виплати та як її отримати. Про це повідомляє інформаційний портал "Юридичний факт".

За його словами, допомога призначається у разі загибелі військовослужбовця Збройних Сил України під час дії воєнного стану. А також у разі смерті осіб, які померли внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), отриманого на військовій службі у ЗСУ у період воєнного стану, участі у бойових діях або забезпеченні здійснення заходів щодо нацбезпеки та оборони, відсічі та стримування російської агресії, перебуваючи безпосередньо в районах їх ведення (здійснення), зокрема, на тимчасово окупованій росією території України, на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора в період здійснення зазначених заходів, не пізніше одного року після поранення (контузії, травми, каліцтва).

Хто може отримати допомогу

батьки;

один із подружжя (не одружений другий раз);

діти, які не досягли повноліття;

особи, які перебували на утриманні у загиблого.

Важливо відзначити, що отримати допомогу не можуть громадяни росії або Білорусі, які постійно проживають на території цих країн. Також не можуть розраховувати на виплати особи, засуджені за державну зраду, колабораційну діяльність, допомогу державі-агресору.

Розмір фінансової допомоги

У разі смерті українського військового його сім’ї належить одноразова виплата у розмірі 15 млн гривень. Спочатку виплачує 1/5 від призначеної суми, тобто 3 млн гривень. Далі 4/5 щомісяця упродовж 40 місяців (по 300 тисяч гривень).

Терміни звернення

Право осіб отримання фінансової допомоги набирає чинності з дня смерті військового. Родичі загиблого можуть реалізувати його протягом трьох років з дня виникнення такого права.

Як отримати допомогу

Для оформлення заявки на отримання допомоги члени сім’ї загиблого повинні звернутися до районного (міського) ТЦК СП незалежно від місця реєстрації та подати такі документи:

заяву про виплату грошової допомоги;

документ, що засвідчує особу;

документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

документ, що підтверджує родинні зв’язки із загиблим військовослужбовцем:

для дружини/чоловіка – свідоцтва про шлюб; для дитини – свідоцтво народження дитини; для батьків – свідоцтво про народження загиблого (померлого); для осіб, які перебували на утриманні загиблого (померлого) – документ, що підтверджує перебування на утриманні загиблого (померлого) військовослужбовця;

згоду на обробку персональних даних;

довідка про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України

для законних представників неповнолітніх дітей — рішення місцевої держадміністрації, виконавчого органу місцевої ради або суду про встановлення над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, опіки, піклування

відмова, заява, інша угода, засвідчена відповідно до Закону України "Про нотаріат" або міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України (за наявності);

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі українські військові можуть отримати виплати у розмірі 100 тисяч гривень.