Украинским военным изменят выплаты в марте: кто и сколько будет получать

Изменения коснулись премий и единовременных выплат до 100 тысяч гривен

Весной для украинских военных начнут действовать изменения выплат денежных средств в размере 100 тысяч и 30 тысяч гривен. "Телеграф" рассказывает подробнее о том, что изменится в марте и кто сможет получить выплаты за ранения, участие в боевых действиях и т.д.

Так, с начала полномасштабного российского вторжения на территорию Украины, согласно постановлению КМУ №168, выплаты в размере 30 тысяч гривен были предусмотрены для всех военных, а 100 тысяч гривен — для тех, кто воюет на передовой, раненным в качестве одноразовой помощи, а также родным пропавших без вести, передает издание НВ.

С начала февраля текущего года выплата в размере 30 тысяч гривен была отменена. Для ее получения теперь нужно собирать необходимые документы относительно выполнения боевых приказов. А выплата в размере 100 тысяч осталась для военных на переднем крае, раненным и семьям пропавших без вести.

Изменения были введены 1 февраля, однако сами выплаты будут начислять уже в марте. Потому именно в начале весны военные ощутят изменения по ним.

Выплаты в размере 100 тысяч гривен

Дополнительную выплату в размере 100 тысяч гривен могут получить участники боевых действий в районах их ведения на передовой, которые выполняют боевые задачи. Также на эту сумму могут рассчитывать:

военные, выполняющие задачи по огневому поражению воздушных и морских целей противника в районах ведения боевых действий;

военные пилоты, совершающие полеты в районах ведения военных действий;

моряки, выполняющие задания на кораблях, катерах, судах вне внутренних акваторий портов, пунктов базирования и мест временного базирования;

военные в составе подразделения ракетных войск и артиллерии в районах ведения боевых действий;

медицинский персонал медицинских частей и подразделений в районах военных действий.

Для этого требуются приказы командиров военных.

Кроме того, эта выплата полагается военным, которые получили ранение на службе (контузия, травма, увечье), родственникам захваченных в плен военных (кроме сдавшихся добровольно), родственникам погибших военнослужащих (за месяц, в котором погибли).

Выплаты в размере 50 тысяч гривен

Доплата 50 тысяч гривен предусмотрена для военных, которые выполняют боевое задание в составе военного органа управления. Решение о том, какие военные получат эти выплаты, будет решать главнокомандующий ВСУ и Генеральный штаб ВСУ. Вместе с тем и перечень зон боевых действий утверждает главнокомандующий приказом.

Выплаты в размере 30 тысяч гривен

Данные выплаты будут получать военные, выполняющие задачи:

в составе группировок войск или резерва главнокомандующего ВСУ, в составе пунктов управления Генштаба, осуществляющих управление действующими группировками войск;

по противовоздушному прикрытию и наземной обороне объектов критической инфраструктуры;

по обеспечению подразделений в районах ведения боевых действий согласно логистическим распоряжениям.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что родственникам погибших в ходе полномасштабной войны украинских защитников полагается выплата в размере 15 млн гривен.