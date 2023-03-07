30 тысяч гривен для военных: кому в Украине могут вернуть выплаты

Возобновить денежные выплаты могут для трех категорий

В Украине могут вернуть отмененные с февраля текущего года выплаты в размере 30 тысяч гривен военным не на передовой. Соответствующий законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде.

Возврат выплат военнослужащим в тылу предусматривает законопроект 9071. Изменения планируют внести в законы "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", а также "О Национальной полиции и Кодекс гражданской защиты", передает "НВ".

По мнению депутатов, существенное изменение порядка и размеров выплат негативно влияет на боевой дух армии и, как следствие, на обороноспособность государства.

"Возникает необходимость законодательного закрепления гарантии на дополнительное вознаграждение в период военного положения для военнослужащих и других лиц, которые на сегодняшний день имеют право на такое вознаграждение", ― объяснили депутаты

Кому могут вернуть выплаты в размере 30 тысяч гривен

Военные, которые раньше имели право на получение выплат, вновь смогут на нее претендовать.

военнослужащие;

представители рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты;

полицейские.

Эти лица смогут получать доплату в размере 30 тысяч гривен на период действия военного положения в независимости от выполняемых задач и районов прохождения службы.

Важно добавить, что данное положение не будет распространяться на курсантов высших военных учебных заведений или учреждений высшего образования со специфическими условиями обучения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что министр обороны Алексей резников объяснил, почему в Украине приняли решение о сокращении выплаты военным. По его словам, дело не только в экономии.