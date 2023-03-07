30 тисяч гривень для військових: кому в Україні можуть повернути виплати

Відновити грошові виплати можуть для трьох категорій

В Україні можуть повернути скасовані з лютого поточного року виплати у розмірі 30 тисяч гривень військовим не на передовий. Відповідний законопроект було зареєстровано у Верховній Раді.

Повернення виплат військовослужбовцям у тилу передбачає законопроект 9071. Зміни планують внести до законів "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", а також "Про Національну поліцію та Кодекс цивільного захисту", передає "НВ".

На думку депутатів, суттєва зміна порядку та розмірів виплат негативно впливає на бойовий дух армії та, як наслідок, на обороноздатність держави.

"Виникає необхідність законодавчого закріплення гарантії на додаткову винагороду в період воєнного стану для військовослужбовців та інших осіб, які на сьогодні мають право на таку винагороду", — пояснили депутати.

Кому можуть повернути виплати у розмірі 30 тисяч гривень

Військові, котрі раніше мали право на отримання виплат, знову зможуть на неї претендувати.

військовослужбовці;

представники рядового та начальницького складу служби цивільного захисту;

поліцейські.

Ці особи зможуть отримувати доплату у розмірі 30 тисяч гривень на період дії воєнного стану незалежно від виконуваних завдань та районів проходження служби.

Важливо додати, що це положення не поширюватиметься на курсантів вищих військових навчальних закладів чи установ вищої освіти зі специфічними умовами навчання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що міністр оборони Олексій Резніков пояснив, чому в Україні ухвалили рішення про скорочення виплати військовим. За його словами, справа не лише в економії.