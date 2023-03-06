Резніков пояснив скорочення виплат військовим: річ не лише в економії

Військовим при цьому збільшили базове забезпечення

В Україні з лютого працює новий порядок виплат військовим. Його піддають критиці, на сайті президента набрала потрібну кількість підписів петиція із закликом повернути виплати військовим.

Міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю Liga розповів, чому пішли на такий крок і що держава зробила, щоб українські військові почувалися економічно захищеними. Він повідомив, що економія коштів у цьому разі була на другому місці, а перша мета – справедливість.

Резніков розповів, що надходили сигнали від військових, що виплату 100 тисяч отримували як бійці на нулі, так і сили забезпечення навіть за 40 км від лінії фронту. Також виплати (йдеться про суму 30 тисяч грн) призначалися навіть тим, хто сидів у глибокому тилу (т.зв. ТРО "Буковель") і не мав бойового розпорядження. Ситуацію треба було реформувати:

"Хочеш отримати більше грошей, у тебе є мотивація – будь ласка, можеш подати рапорт. Навіть якщо ти не на нулі – тебе переведуть на лінію зіткнення. Ти вважаєш, що потребуєш ротації та відпочинку, але можеш виконувати менш ризиковане бойове завдання – отримуй 30 000 грн плюс грошове забезпечення. Якщо ні – просто грошове забезпечення", — каже Резніков.

Економія все ж таки важлива — за різними напрямами можна зберегти близько 100 млрд грн. Війна не закінчилася і Україна зазнає втрат. Сім’ям загиблих потрібно виплачувати по 15 млн, пораненим також закладено виплати, і "економія" спрямована на забезпечення ресурсу.

Водночас базове грошове забезпечення збільшили на третину. Солдат-стрілець найменшої категорії, наприклад, отримує 20 тис. грн. проти 13 тис. раніше. Збільшення відбулося всіх рівнях. Що стосується майбутніх скорочень, то казати про них Резніков не береться. Тих, хто на передовій і виконує бойові завдання, це не торкнеться, вважає він, проте розмови про забезпечення фінансування сил оборони велися з прем’єром і президентом.

Раніше "Телеграф" розповідав, що частині українських військових повернули 100-тисячні виплати, уточнивши перелік районів бойових дій. Щодо виплати у 30 тисяч грн, нардепи пропонують її повернути, але збалансувати, обмеживши виплати чиновникам.