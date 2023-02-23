Повернути виплати військовим: Зеленський відповів на петицію

Петиція набрала 31908 голосів із 25 тисяч необхідних

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію з вимогою повернути українським військовим виплати, порядок яких змінили з 1 лютого. Він доручив прем’єру Денису Шмигалю опрацювати питання, викладені в петиції, забезпечити дотримання справедливості.

Відповідь опублікована на сайті Офісу президента. У ньому нагадується, що винагороди диференційовані залежно від різних категорій, серед яких місце і особливості служби. Зокрема, від району, де знаходиться військовий, складнощі та специфіки бойових чи спецзавдань.

"Я звернувся до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушені в електронній петиції питання, звернувши особливу увагу на забезпечення належного соціального захисту військовослужбовців та дотримання принципів справедливості щодо стимулювання військовослужбовців сил безпеки та оборони України, які безпосередньо беруть участь у бойових діях". Автора петиції про результати повідомить Кабмін.

Раніше "Телеграф" розповідав, що є частина категорій, які точно не отримають надбавки. Серед них військові, які проходять навчання за кордоном, військові без наказу про бойове завдання та комп’ютерні фахівці.