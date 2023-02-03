Хто з військових більше не отримуватиме премію у 30 тисяч гривень: юрист докладно пояснила

Перелік категорій, які можуть отримувати премію 30 тисяч гривень, обмежений

Українським військовим та силовикам з 1 лютого урізали премії. Зокрема нововведення торкнулися виплат 30 тисяч гривень, які отримували всі військовослужбовці незалежно від місця свого перебування.

В ефірі національного телемарафону юрист правозахисної громадської організації Юридична сотня Вікторія Олійник докладно розповіла про це. За її словами, преміальні виплати у розмірі 30 тисяч отримуватимуть лише військові, які беруть участь у збройному конфлікті, передають "Факти".

Юрист підкреслила, що з початку війни та до 1 лютого 2023 року виплати у розмірі 30 тисяч гривень отримували всі силовики та військовослужбовці (курсанти, строковики, офіцери штабів та управлінь тощо). Згідно зі змінами, цю суму з 1 лютого буде призначено лише тим військовим, які виконують бойові завдання.

"Тепер їх отримуватимуть не всі військовослужбовці, а лише ті, які виконують бойові завдання за відповідними розпорядженнями... Обґрунтовується це необхідністю встановлення справедливості. Щоб їх отримували не буквально всі військові, а лише ті, що ризикують життям", — пояснила юрист.

Ще одним нововведенням стала доплата у розмірі 50 тисяч гривень, яка виплачуватиметься у разі, якщо військовий виконує бойове завдання у складі військового органу управління. Незмінною залишається виплата у 100 тисяч гривень, яка належить захисникам, які перебувають на передовій.

"100 тис. грн — це для осіб, які перебувають безпосередньо на лінії зіткнення. 50 тис. грн виплачуватимуть, якщо людина виконує бойове завдання у складі військового органу управління. Генштаб та головнокомандувач ЗСУ вирішуватимуть, де саме та територія, на якій виконується таке завдання. Це буде окремий перелік категорій", — уточнила Вікторія Олійник.

Щодо 30 тисяч гривень, то є певний перелік категорій військових та завдань, за які виплачуватимуть ці премії. Але він не публічний, тому важко зараз передбачити, хто саме зможе надалі отримувати премії. Проте юрист впевнено заявила, що військовослужбовці та силовики, які не виконуватимуть безпосередньо бойові завдання, отримуватимуть лише зарплату.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що деяких українців можуть призвати до армії після закінчення призовного віку, тобто після 60 років. Це стосується вузького переліку осіб.