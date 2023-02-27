Частині українських військових повернули премію в 100 тисяч: що відомо

Зміни вносяться з 1 січня, тож варто чекати перерахунків для тих, хто підпадає під потрібну категорію

З лютого в Україні змінився порядок виплат винагород військовим. Найбільшу премію у розмірі 100 тисяч гривень могли отримувати військові, які беруть участь у боях чи забезпечують заходи нацбезпеки та оборони в районах з бойовими діями. Кількість тих, хто міг претендувати на такі виплати скоротили. Наразі ж ситуація змінюється.

Як повідомив редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов із посиланням на власні джерела, по військових частинах розсилаються зміни до наказу про визначення районів бойових дій. Тобто районів, де нараховуються бойові винагороди за дії у першій лінії.

Бутусов стверджує, що після змін внесених головнокомандувачем Валерієм Залужним, до списку районів бойових дій внесені всі території де відбуваються контактні бої. Водночас журналіст зазначив, що можуть виникнути питання через затримки з доведенням до особового складу і перерахунком, адже "внесення змін визначено з 1 січня, тобто за змістом наказу ті, хто брав участь у бойових діях безпосередньо і не отримав січневу премію, мають тепер отримати нарахування за січень". Як підсумок — ті, хто брав участь у контактних боях у першій лінії мають отримати премії за січень і лютий, донарахування мають провести найближчими днями.

Нагадаємо, разом із виплатами в 100 тисяч зміни відбулися і в інших преміях для військових. Петиція щодо виплат у розмірі 30 тисяч гривень для військових набрала на сайті президента необхідну кількість голосів. Володимир Зеленський доручив прем'єру та уряду розібратися із питанням.