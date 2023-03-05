Військовослужбовцям ЗСУ хочуть повернути доплати у 30 тисяч гривень: що відомо

Щоб збалансувати витрати, нардепи пропонують скоротити зарплати урядовцям

Народні депутати запропонували повернути військовослужбовцям скасовані напередодні доплати, включаючи 30 тисяч гривень, які нині виплачують лише бійцям у зоні бойових дій.

Як йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту №9071, автори документа вважають, що подібна зміна порядку виплат негативним чином впливає на бойовий дух армії, а відтак і на обороноздатність країни.

Тим самим на період дії воєнного стану пропонується повернути військовослужбовцям, представникам служби цивільного захисту, а також поліцейським щомісячну додаткову винагороду у розмірі 30 тис. грн незалежно від покладених на таких осіб завдань чи районів проходження служби.

При цьому нардепи пропонують зберегти додаткові виплати у розмірі 100 тисяч гривень для осіб на передовій.

Щоб збалансувати витрати, вони також запропонували запровадити стелю зарплат для осіб, які одержують зарплату з бюджету на рівні 10 мінімальних зарплат, тобто не більше 67 тисяч гривень.

Це обмеження торкнеться нардепів, членів Кабміну, співробітників прокуратури, Нацбанку та інших посадових осіб, зарплата яких регулюється спеціальними законами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як із лютого 2023 року в Україні змінилися виплати надбавок військовим.