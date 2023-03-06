Резников объяснил сокращение выплат военным: дело не только в экономии

Военным при этом увеличили базовое довольствие

В Украине с февраля работает новый порядок выплат военным. Его поддают критике, на сайте президента набрала нужное количество подписей петиция к президенту с призывом вернуть выплаты военным.

Министр обороны Алексей Резников в интервью Liga рассказал, почему пошли на такой шаг и что государство сделало, чтобы украинские военные чувствовали себя экономически защищенными. Он сообщил, что экономия средств в этом случае была на втором месте, а первая цель — справедливость.

Резников рассказал, что поступали сигналы от военных, что выплату в 100 тысяч получали как бойцы на нуле, так и силы обеспечения даже в 40 км от линии фронта. Также выплаты (речь о сумме в 30 тысяч грн) назначались даже тем, у кого не было боевого распоряжения, например, ТРО "Буковель". Ситуацию нужно было реформировать:

"Хочешь получить больше денег, у тебя есть мотивация – пожалуйста, можешь подать рапорт. Даже если ты не на нуле – тебя переведут на линию столкновения. Ты считаешь, что нуждаешься в ротации и отдыхе, но можешь выполнять менее рискованное боевое задание – получай 30 000 грн плюс денежное обеспечение. Если нет – просто денежное довольствие", — говорит Резников.

Экономия все же важна — по разным направлениям можно сберечь около 100 млрд грн. Война не закончилась и Украина несет потери. Семьям погибших нужно выплачивать по 15 млн, раненым также положены выплаты и "экономия" направлена на обеспечение ресурса.

Одновременно с этим базовое денежное довольствие увеличили на треть. Солдат-стрелок наименьшей категории, например, получает 20 тыс. грн против 13 тыс. ранее. Увеличение прошло на всех уровнях. Что касается будущих сокращений, то говорить о них Резников не берется. Тех кто на передовой и выполняют боевые задания это не коснется, считает он, однако разговоры про обеспечение финансирования сил обороны велось с премьером и президентом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что части украинских военных вернули стотысячные выплаты, уточнив перечень районов с боями. Что касается выплаты в 30 тысяч грн, нардепы предлагают ее вернуть, но сбалансировать, ограничив выплаты чиновникам.