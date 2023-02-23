Вернуть выплаты военным: Зеленский ответил на петицию

Петиция набрала 31908 голосов из 25 тысяч необходимых

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием вернуть украинским военным выплаты, порядок которых изменили с 1 февраля. Он поручил премьеру Денису Шмыгалю проработать вопросы изложенные в петиции, обеспечить соблюдение справедливости.

Ответ опубликован на сайте Офиса президента. В нем напоминается, что вознаграждения дифференцированы в зависимости от различных категорий, среди которых как место, так и особенности службы. В частности, от района, где находится военный, сложности и специфики боевых или спецзаданий.

"Я обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать затронутые в электронной петиции вопросы, обратив особое внимание на обеспечение должной социальной защиты военнослужащих и соблюдения принципов справедливости по стимулированию военнослужащих сил безопасности и обороны Украины, непосредственно участвующих в боевых действиях". Автору петиции о результатах сообщит Кабмин.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что есть часть категорий, которые точно не получат надбавки. Среди них — военные, проходящие обучение за границей, военные без приказа о боевом задании и компьютерные специалисты.