Кто из военных больше не будет получать премию в 30 тысяч гривен: юрист подробно объяснила

Перечень категорий, которые могут получать премию в 30 тысяч гривен, ограничен

Украинским военным и силовикам с 1 февраля урезали премии. В частности, нововведения коснулись выплат 30 тысяч гривен, которые получали все военнослужащие независимо от места своего нахождения.

В эфире национального телемарафона юрист правозащитной общественной организации Юридическая сотня Виктория Олейник подробно рассказала об этом. По ее словам, премиальные выплаты в размере 30 тысяч будут получать только те военные, которые участвуют в вооруженном конфликте, передают "Факты".

Юрист подчеркнула, что с начала войны и до 1 февраля 2023 года выплаты в размере 30 тысяч гривен получали все силовики и военнослужащие (курсанты, срочники, офицеры штабов и управлений и так далее). Согласно изменениям, эта сумма с 1 февраля будет положена только тем военным, которые выполняют боевые задачи.

"Теперь их будут получать не все военнослужащие, а только те, которые выполняют боевые задачи по соответствующим распоряжениям…Обосновывается это необходимостью установления справедливости. Чтобы их получали не буквально все военные, а только те, которые рискуют жизнью", — объяснила юрист.

Еще одним нововведением стала доплата в размере 50 тысяч гривен, которая будет выплачиваться в случае, если военный выполняет боевую задачу в составе военного органа управления. Неизменной остается выплата в 100 тысяч гривен, которая положена защитникам, которые находятся на передовой.

"100 тыс. грн — это для лиц, которые находятся непосредственно на линии соприкосновения. 50 тыс. грн будут выплачивать, если человек выполняет боевую задачу в составе военного органа управления. Генштаб и главнокомандующий ВСУ будут решать, где именно та территория, на которой выполняется такая задача. Это будет отдельный перечень категорий", — уточнила Виктория Олейник.

Что касается 30 тысяч гривен, то есть определенный перечень категорий военных и задач, за которые будут выплачиваться эти премии. Но он не публичный, поэтому трудно сейчас предположить, кто именно сможет в дальнейшем получать премии. Однако юрист уверенно заявила, что военнослужащие и силовики, которые не будут выполнять непосредственно боевые задачи, будут получать только зарплату.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что некоторых украинцев могут призвать в армию после окончания призывного возраста, то есть, после 60 лет. Касается это узкого перечня лиц.