Некоторых украинцев могут призвать в армию после 60 лет — о ком речь

Такую возможность военнослужащие могут получить во время действия военного положения в стране

В Украине в рамках объявленной резидентом Владимиром Зеленским общей мобилизации в ряды разных военных группировок призывают всех мужчин от 18 до 60 лет. Однако есть определенные категории военнослужащих, которые могут быть призваны на службу и после 60-летнего возраста. Об этом говорится в Законе Украины о воинской обязанности и военной службе.

Так, согласно действующему законодательству, еще одна категория украинских мужчин, не старше 65-летнего возраста, может быть мобилизована.

Предельный возраст для службы

рядовые, младшие сержанты и старшины на контрактной службе, младшие офицеры — 45 лет,

военные старшего офицерского состава: майоры (капитаны 3 ранга), подполковники (капитаны 2 ранга), военные старшего сержантского и старшинского состава, проходящие военную службу по контракту — 50 лет.

служащие по контракту военные высшего сержантского и старшинского состава, военные старшего офицерского состава — полковники (капитаны 1 ранга) — 55 лет .

. военные высшего офицерского состава – генералы и аналогичные морские звания, высшее военное руководство. Также рядовые, сержанты и старшины, младшие и старшие офицеры, служащие во время действия военного положения — 60 лет,

военные высшего офицерского состава во время особого и военного положения – 65 лет.

В рамках военного положения военные, имеющие уникальный опыт ведения боевых действий, имеют право служить еще дополнительные 5 лет после достижения предельного возраста в 60 лет. В подавляющем большинстве к этой категории граждан относятся военнослужащие разных военных формирований с высокой профподготовкой или большим опытом практической работы на определенных должностях.

Главным требованием для них является признание пригодности к военной службе по состоянию здоровья.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие категории украинских мужчин не могут быть призваны к службе в армии.