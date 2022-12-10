Мобилизация в Украине: кто сейчас больше всего нужен ВСУ

Мобилизация в Украине продолжается

После начала российского вторжения в Украине была объявлена всеобщая мобилизация, которая будет длиться до тех пор, пока не закончатся боевые действия.

Как рассказал в интервью НВ начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач, в ВСУ продолжают призывать все категории и военно-учетные специальности ради удовлетворения существующих потребностей.

Однако он добавил, что предпочтение отдается людям, которые уже имеют опыт прохождения воинской службы. Их сразу направляют в боевые части.

Всех остальных мобилизированных, говорит Горбач, могут призвать лишь в учебные части или в высшие учебные военные заведения для переподготовки.

"Как минимум, это 1 месяц, а если более сложные специальности, то и на более длительный срок. И после этого они направляются в воинские части", — отметил он.

При этом ВСУ отдает предпочтение более молодым категориям военнообязанных, поскольку они должны быть годны по состоянию здоровья. Это не касается специалистов, которые нужны всегда.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что такое четвертая волна мобилизации, в каком случае она объявляется и кого будут призывать в ВСУ.