В Украине продлили отсрочку от мобилизации во время военного положения: кого это коснется

Военнообязанные, которых забронировали на время мобилизации, получат автоматическое продление отсрочки

В Украине продлили еще на месяц отсрочку от призыва тем военнообязанным, которых забронировали на время мобилизации. Такое решение принял Кабмин, внеся соответствующие изменения в постановление от 4 ноября.

Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук, пишет "Я и Закон".

По его словам, министры внесли изменения в постановление Кабмина от 4 ноября 2022 года N1259 "О продлении сроков действия отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации". Таким образом, сроки действия нынешних отсрочек, которые еще не просрочились, продлеваются автоматически на три месяца, согласно с постановлением правительства от 03.03.2022 N 194 "Некоторые вопросы бронирования военнообязанных в условиях правового режима военного положения".

Накануне министр экономики Юлия Свириденко в интервью "Форбс" рассказала, что правительство разрабатывает новое постановление, в рамках которого будет нормирован порядок организации бронирования военнообязанных работников.

Напомним, что бронировать во время мобилизации и военного положения можно:

сотрудников, работающих в органах власти и других госорганах,

сотрудников органов местного самоуправления,

сотрудников, которые работают на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи.

сотрудников предприятий, осуществляющих производство товаров, выполнение работ и предоставление услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований,

сотрудники предприятий, которые критически важные для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

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