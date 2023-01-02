В Україні продовжили відстрочку від мобілізації під час воєнного стану: кого це торкнеться

Військовозобов’язані, яких забронювали на час мобілізації, отримають автоматичне продовження відстрочки

В Україні продовжили ще на місяць відстрочку від призову тим військовозобов’язаним, яких забронювали на час мобілізації. Таке рішення ухвалив Кабмін, внісши відповідні зміни до постанови від 4 листопада.

Про це повідомив представник Кабміну у парламенті Тарас Мельничук, пише "Я і Закон".

За його словами, міністри внесли зміни до постанови Кабміну від 4 листопада 2022 року N1259 "Про продовження термінів дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації". Таким чином, терміни дії нинішніх відстрочок, які ще не протермінувалися, продовжуються автоматично на три місяці, згідно з постановою уряду від 03.03.2022 N 194 "Деякі питання бронювання військовозобовʼязаних в умовах правового режиму воєнного стану".

Напередодні міністр економіки Юлія Свириденко в інтерв’ю "Форбс" розповіла, що уряд розробляє нову постанову, в рамках якої буде нормований порядок організації бронювання військовозобов’язаних працівників.

Нагадаємо, що бронювати під час мобілізації та воєнного стану можна:

співробітників, які працюють в органах влади та інших держорганах,

співробітників органів місцевого самоврядування,

співробітників, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях, яким встановлені мобілізаційні завдання.

співробітників підприємств, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт та надання послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань,

співробітники підприємств, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

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