Одна з категорій чоловіків може виїжджати з України під час воєнного стану: які будуть потрібні документи

Адвокат розповіла про список документів для виїзду за кордон

З моменту повномасштабного російського вторгнення діє воєнний стан та загальна мобілізація, терміни яких були в черговий раз продовжені. Під час їхньої дії чоловіки призовного віку не можуть виїжджати за межі країни, окрім деяких винятків. Одним із таких є громадяни, які зняті з військового обліку.

Як розповіла адвокат Марина Бекало, для перетину кордону особі, яка була знята з військового обліку, потрібне тимчасове посвідчення (або військовий квиток) з відповідною відміткою та довідка військово-лікарської комісії. При цьому наголошується, що відсутність останньої не має на заваді виїзду за кордон.

Наприклад, можна виїхати лише на підставі запису у тимчасовому посвідченні про непридатність до військової служби за винятком. Це можливо, оскільки тимчасове посвідчення є таким самим військово-обліковим документом, за юридичною силою рівний військовому квитку. Військовий квиток або тимчасове посвідчення є військово-обліковим документом, оскільки згідно з п. 16 Положення про ведення військового обліку військовий облік ведеться на підставі паспорта громадянина України та таких військово-облікових документів:

призовникам – посвідчення про приписку до призовної дільниці;

військовозобов’язаним – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного.

У разі якщо громадянина було виключено з обліку у зв’язку зі станом здоров’я за наказом Міноборони про ВВК №402, то він не підлягає постановці на облік, а отже, не є військовозобов’язаним та має право на виїзд з України.

"Виїзд дозволено, виходячи з положень п. 2-6 Правил та абз. 16 ч. 1 ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (щодо особи, знятої з військового обліку на підставі рішення ВЛК про непридатність до військової служби) винятком із військового обліку)", — розповіла адвокат.

Відповідно до абзацу 16 ч. 1 ст. 23 цього закону, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані: інші військовозобов’язані чи окремі категорії громадян у передбачених законом випадках. Якщо особу знято з обліку, то на сьогодні вона не є військовозобов’язаною, а тому вважається "окремою категорією громадян".

Відповідно до п. 2-6 Правил перетину кордону у разі запровадження на території України надзвичайного або військового стану право на перетин державного кордону, крім осіб, зазначених у пунктах 2-1 та 2-2 цих Правил, також мають інші військовозобов’язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Отже, оскільки особа не підлягає мобілізації згідно із ч. 1 ст. 23 відповідного закону, воно має право перетнути кордон на підставі п. 2-6 Правил перетину кордону.

"Про факт вилучення з військового обліку свідчить відповідний запис у тимчасовому посвідченні, що є підставою для виїзду за кордон, цього документа достатньо для перетину кордону", — пояснила Бекало.

Щоб отримати довідку ВВК, достатньо звернутися до ТЦК СП, де мають видати довідку. Там буде вказано відповідний пункт статті розкладу хвороб, за якою особа була знята з обліку. Ця довідка має бути без проблем надана без повторного проходження ВЛК, адже немає підстав спрямувати знятого з обліку на ВЛК.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що частини військовозобов’язаних чоловіків можуть невдовзі дозволити виїзд за кордон.

Також ми повідомляли про те, як виїхати з України дітям до 16 років та підліткам.