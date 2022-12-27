Виїзд з України під час воєнного стану: як оскаржити відмову прикордонників

Громадяни, які мають дозвіл на перетин державного кордону, можуть оскаржити відмову прикордонників у виїзді

Україні через війну з росією уряд подовжив строки дії воєнного стану і загальної мобілізації. Тому військовозобов'язаним чоловікам суттєво обмежили право на виїзд з країни. "Телеграф" вирішив розібратися, кого можуть завернути на кордоні та як оскаржити відмову на виїзд.

Як пише видання "24 канал", на пунктах перетину державного кордону можуть не пропустити навіть тих, хто має право на виїзд. Прикордонники зазначають, що серед таких часто зустрічаються громадяни, які мають підроблені документи або називають неправдиві причини, нібито з огляду на які виїжджають з України.

Оскарження відмови на кордоні

У разі відмови складають відповідний акт, який можна оскаржити. Для цього слід подати адміністративну скаргу у письмовій формі. Максимальний термін розгляду становить 45 днів.

Також рішення можна оскаржити у порядку адміністративного судочинства. До такого позову слід додати докази, які підтверджують право на перетин кордону, копію відмови та квитанцію про оплату судового збору.

Раніше "Телеграф" повідомляв, кому з чоловіків можуть дозволити виїзд за кордон під час дії воєнного стану в країні.

Також нагадаємо, як у ДПСУ назвали ще одну категорію громадян, яка може виїхати з України.