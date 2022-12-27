Выезд из Украины во время военного положения: как обжаловать отказ пограничников

Граждане, имеющие разрешение на пересечение государственной границы, могут оспорить отказ пограничников в выезде

Украине в результате войны с россией правительство продлило сроки действия военного положения и общей мобилизации. Поэтому военнообязанные мужчины существенно ограничили право на выезд из страны. "Телеграф" решил разобраться, кого могут "завернуть" на границе и как обжаловать отказ на выезд.

Как пишет издание "24 канал", на пунктах пересечения государственной границы могут не пропустить даже тех, кто имеет право на выезд. Пограничники отмечают, что среди таких часто встречаются граждане, которые имеют поддельные документы или называют ложные причины, якобы уезжающие из Украины.

Обжалование отказа на границе

В случае отказа составляют соответствующий акт, который можно оспорить. Для этого следует подать административную жалобу в письменной форме. Максимальный срок разбирательства составляет 45 дней.

Также решение можно оспорить в порядке административного судопроизводства. К такому иску следует добавить доказательства, подтверждающие право на пересечение границы, копию отказа и квитанцию об оплате судебного сбора.

Ранее "Телеграф" сообщал, кому из мужчин могут разрешить выезд за границу во время действия военного положения в стране.

Также напомним, как в ГНСУ назвали еще одну категорию граждан, которая может уехать из Украины.