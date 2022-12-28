Одна из категорий мужчин может выезжать из Украины во время военного положения: какие потребуются документы

Адвокат рассказала о списке документов для выезда за границу

С момента полномасштабного российского вторжения действует военное положение и общая мобилизации, сроки которых были в очередной раз продлены. Во время их действия мужчины призывного возраста не могут выезжать за пределы страны кроме некоторых исключений. Одним из таковых являются граждане, которые сняты с воинского учета.

Как рассказала адвокат Марина Бекало, для пересечения границы лицу, снятому с воинского учета, нужно временное удостоверение (или военный билет) с соответствующей отметкой и справка военно-врачебной комиссии. При этом отмечается, что отсутствие последней не должно помешать выезду за границу.

К примеру, можно выехать только на основании записи во временном удостоверении о непригодности к военной службе с исключением. Это возможно, поскольку временное удостоверение является таким-же военно-учетным документом, по юридической силе равный военному билету. Военный билет или временное удостоверение является военно-учетным документом, так как согласно п. 16 Положения о ведении воинского учета воинский учет ведется на основании паспорта гражданина Украины и таких военно-учетных документов:

призывникам – удостоверение о приписке к призывному участку;

военнообязанным – военного билета или временного удостоверения военнообязанного.

В случае, если гражданин был исключен из учета в связи с состоянием здоровья по приказу Минобороны о ВВК №402, то он не подлежит постановке на учет, а значит, не является военнообязанным и имеет право на выезд из Украины.

"Выезд разрешен, исходя из положений п. 2-6 Правил и абз. 16 ч. 1 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (в отношении лица, снятого с военного учета на основании решения ВЛК о непригодности к военной службе исключением из военного учета)", — рассказала адвокат.

Согласно абзацу 16 ч. 1 ст. 23 этого закона, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные: другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях. Если лицо снято с учета, то на сегодняшний день оно не является военнообязанным, а потому считается "отдельной категорией граждан".

Согласно п. 2-6 Правил пересечения границы в случае введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения право на пересечение государственной границы, кроме лиц, указанных в пунктах 2-1 и 2-2 настоящих Правил, также имеют другие военнообязанные лица, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации. Значит, поскольку лицо не подлежит мобилизации согласно ч. 1 ст. 23 соответствующего закона, оно имеет право пересечь границу на основании п. 2-6 Правил пересечения границы.

"О факте исключения из военного учета свидетельствует соответствующая запись во временном удостоверении, что является основанием для выезда за границу, этого документа достаточно для пересечения границы", — объяснила Бекало.

Чтобы получить справку ВВК достаточно обратиться в ТЦК СП, где должны выдать справку. Там будет указан соответствующий пункт статьи расписания болезней, по которой лицо было снято с учета. Эта справка должна быть без проблем предоставлена без повторного прохождения ВВК, ведь нет оснований направить снятого с учета на ВВК.

Напомним, ранее мы писали о том, что части военнообязанных мужчин могут вскоре разрешить выезд за границу.

Также мы сообщали о том, как выехать из Украины детям до 16 лет и подросткам.