В Украине отменили ряд выплат военным: кто не сможет получить 30 тысяч

Кто из украинских военных останется без 30 тысяч надбавки

С 1 февраля в Украине изменился порядок выплат дополнительного денежного вознаграждения для военных. При этом части из них отменили выплату 30 тысяч гривен.

Как рассказал адвокат приемной Украинского Хельсинкского союза по правам человека Роман Лихачев в интервью NV, данные выплаты оставили тем военным, которые принимают участие в боевых действиях, но не находятся на линии фронта.

То есть, эти деньги получить не смогут:

военнослужащие, которые находятся на обучении за границей;

курсанты, которые проходят обучение в Украине, за исключением тех, кто привлечены к исполнению боевого задания или имеют соответствующее распоряжение;

военнослужащие, которые проходят службу не в зоне боевых действий и не имеют приказа о боевом задании;

служащие в IT-войсках.

Лихачев отметил, что решение уже вступило в силу и выплаты теперь считаются по-новому.

Он также подчеркнул, что ходят слухи о скором увеличении окладов военным, однако подтверждений этой информации в свободном доступе ему встретить не удавалось.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые украинские военные могут получить от 6700 до 13 400 гривен. Назначением и выплатами будет заниматься Пенсионный фонд Украины.