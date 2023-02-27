Части украинских военных вернули премию в 100 тысяч: что известно

Изменения вносятся с 1 января, поэтому следует ожидать перерасчетов для тех, кто подпадает под нужную категорию

С февраля в Украине изменился порядок выплат вознаграждений военным. Самую большую премию в размере 100 тысяч гривен могли получать военные, участвующие в боях или обеспечивающие меры по нацбезопасности и обороне в районах с боевыми действиями. Число тех, кто мог претендовать на такие выплаты, сократили. Сейчас же ситуация меняется.

Как сообщил редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов со ссылкой на собственные источники, по военным частям рассылают изменения в приказ об определении районов боевых действий. То есть районов, где насчитываются боевые вознаграждения за действия на первой линии.

Бутусов утверждает, что после изменений, внесенных главнокомандующим Валерием Залужным, в список районов боевых действий внесены все территории, где проходят контактные бои. В то же время журналист отметил, что могут возникнуть вопросы из-за задержек с доведением до личного состава и пересчетом, ведь "внесение изменений определено с 1 января, то есть по содержанию приказа те, кто участвовал в боевых действиях непосредственно и не получил январскую премию, теперь должны получить начисление за январь". Как итог — участвовавшие в контактных боях в первой линии должны получить премии за январь и февраль, доначисления должны провести в ближайшие дни.

Напомним, вместе с выплатами в 100 тысяч перемены произошли и в других премиях для военных. Петиция по выплате в размере 30 тысяч гривен для военных набрала на сайте президента необходимое количество голосов. Владимир Зеленский поручил премьеру и правительству разобраться с вопросом.