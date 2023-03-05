Военнослужащим ВСУ хотят вернуть доплаты в 30 тысяч гривен: что известно

Чтобы сбалансировать расходы, нардепы предлагают сократить зарплаты чиновникам

Народные депутаты предложили вернуть военнослужащим отмененные накануне доплаты, включая и 30 тысяч гривен, которые ныне выплачивают лишь бойцам в зоне боевых действий.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту №9071, авторы документа считают, что подобная смена порядка выплат негативным образом влияет на боевой дух армии, а следовательно и на обороноспособность страны.

Тем самым на период действия военного положения предлагается вернуть военнослужащим, представителям службы гражданской защиты, а также полицейским ежемесячное дополнительное вознаграждение в размере 30 тыс. грн вне зависимости от возложенных на таких лиц задач или районов прохождения службы.

При этом нардепы предлагают сохранить дополнительные выплаты в размере 100 тысяч гривен для лиц на передовой.

Чтобы сбалансировать расходы, они также предложили ввести потолок зарплат для лиц, которые получают зарплату из бюджета на уровне 10 минимальных зарплат, то есть не более 67 тысяч гривен.

Это ограничение коснется нардепов, членов Кабмина, сотрудникам прокуратуры, Нацбанка и других должностных лиц, чья зарплата регулируется специальными законами.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как с февраля 2023 года в Украине изменились выплаты надбавок военным.