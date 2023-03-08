100 тисяч гривень щомісяця: хто з українських військових може претендувати на виплати

Виплати розраховані на кілька категорій військових

З лютого в Україні змінили порядок нарахування виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Сил оборони України та співробітникам системи МВС. Виплати у розмірі 30, 50 та 100 тисяч гривень можуть отримувати різні категорії військових.

Заступник начальника управління соціальної підтримки — начальник відділу грошового забезпечення та заробітної плати Міністерства оборони України полковник Олег Рогаль в інтерв’ю Армія "Inform" розповів, хто може претендувати на отримання 100 тисяч гривень щомісяця.

За його словами, крім захисників, які беруть участь у бойових діях на лінії зіткнення, отримувати цю суму за час виконання бойових завдань можуть також:

військовослужбовці ракетних військ та артилерії;

льотчики під час виконання польотів у районах ведення бойових дій;

моряки;

військові медики (цього року їх виділили в окрему категорію як військовослужбовців, яким виплачуватимуть 100 тисяч гривень щомісяця);

зенітно-ракетні війська та протиповітряні війська, що виконують завдання в районі проведення бойових дій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українські військові, які отримали поранення під час виконання завдань, пов’язаних із проходженням військової служби, мають право на отримання додаткової винагороди.