Нужно ли увеличить выплаты военным: что думают украинцы (опрос)

Украинцы рассказали, согласны ли они, чтобы военным подняли выплаты за счет уменьшения социальных выплат людям

Украинцы считают размеры заработных плат, которые получают наши военные, однозначно оправданными, но в то же время большая часть не согласна, чтобы зарплаты украинским бойцам поднимали за счет уменьшения социальных выплат гражданам.

Такие выводы можно сделать по результатам свежего социологического опроса, который провела компания Active Group.

Согласно результатам опроса, практически половина опрошенных ничего не слышала о том, что в Верховной Раде планируют изменить бюджет на 2023, увеличив военные расходы на 500 млрд. гривен. Так, 43,9% ответили, что слышали о таких планах правительства. В то же время 41,7% отметили, что не знали об этом. И 14,4% возможно могли слышать о планируемых нововведениях.

Так украинцы ответили на вопрос: "Слышали ли вы о планах увеличить военные расходы на 500 млрд грн?"

Большая часть опрошенных считает, что те заработные платы, которые сейчас есть у украинских военных, являются справедливыми. В целом 28,8% ответили таким образом на этот вопрос. Еще 28,3% подчеркнули, что выплаты скорее справедливые, нежели нет. А вот точно несправедливыми зарплаты военных считает 12,7%.

Так украинцы ответили на вопрос: "Справедливы ли заработные платы военных?"

В то же время подавляющее количество респондентов категорически против того, чтобы военные увеличивали зарплаты за счет уменьшения социальных выплат для граждан. 40,3% проголосовали таким образом. Однозначно согласны с тем, чтобы военным увеличили выплаты таким образом, 6,5%.

Так украинцы ответили на вопрос: "Допустим ли ради увеличения выплат военным уменьшить социальные выплаты?"

Результаты этого опроса публикуются в рамках сотрудничества "Телеграфа" с компанией Active Group.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинские военные имеют право на получение компенсации от государства за аренду жилья. Размер выплаты будет зависеть сразу от нескольких факторов.