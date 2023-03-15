Украинские воины могут получить компенсацию за аренду жилья: названы суммы

Сумма компенсации за аренду жилья зависит от региона и количества членов семьи военнослужащего

Украинские военнослужащие, которые арендуют жилье, имеют право на дополнительный выплаты. Государство покрывает им часть расходов, которые они тратят на поднаем (аренду) жилья.

Сумма компенсации зависит от региона и наличия семьи. Чтобы оформить выплаты, нужно собрать ряд документов, отмечают на портале "Факты" ICTV.

В поручении Минобороны №2418/с указан размер денежной компенсации за аренду жилья. Выплачивается она каждый месяц по схеме "в этом месяце за прошлый".

В 2023 году украинские воины могут получить:

в Киеве — 3 800 грн в месяц;

в областных центрах — 2 850 грн в месяц;

в других населенных пунктах — 1 900 грн в месяц.

Если у военнослужащего есть семья, в которой трое и больше членов, то сумма выплат возрастает в 1,5 раза.

в городе Киев — 5 700 грн в месяц;

в областных центрах — 4 275 грн в месяц;

в других населенных пунктах — 2 850 грн в месяц.

Важно отметить, что для получения компенсации регистрация места жительства военных и членов их семей по месту прохождения военной службы не обязательна. Чтобы получать компенсацию за поднаем жилья, необходимо подать рапорт начальнику части, предварительно собрав необходимые документы, а именно:

копии паспортов и идентификационных кодов военнослужащего и членов его семьи;

информацию (выписка, информационная справка) из государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество и БТИ о недвижимом имуществе, принадлежащем военнослужащему и членам его семьи;

справки (или их копии, заверенные в установленном порядке) о составе семьи (можно получить в воинской части по месту службы);

копии свидетельств о браке и рождении детей (при наличии);

заверенную копию справки об обеспеченности жильем с предыдущего места службы, выданную квартирно-эксплуатационным органом.

Подробнее с механизмом выплат военнослужащим можно ознакомиться в Порядке выплат денежной компенсации, постановлении Кабмина Украины от 26 июня 2013 года № 450 и приказе Минобороны Украины от 31.07.2018 № 380 Об утверждении Инструкции по организации обеспечения военнослужащих Вооруженных сил.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинские пленные воины могут получить 100 тысяч гривен. Выплата полагается не только военнослужащему, но и членам его семьи.