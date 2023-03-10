Часть украинских военных может получить 100 тысяч гривен: кто именно и какой документ нужен

Получить необходимый документ может как сам военный, так и члены его семьи

Украинские военные, которые находились в плену у российских захватчиков, могут получить от государства выплату в размере 100 тысяч гривен. Для этого необходимо оформить справку о нахождении военнослужащего в плену.

В пресс-службе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины дали подробное объяснение, как и где такую справку можно оформить.

Данный документ входит в перечень обязательных (относительно военнослужащих), которые подаются в Комиссию по установлению факта лишения лица личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины. Если данный факт будет подтвержден, военный и/или члены его семьи могут получить помощь в размере 100 000 гривен.

Недавно правительство упростило порядок оформления справки о нахождении в плену. Чтобы ее получить военнопленному или членам его семьи нужно обращаться в Силовые ведомства:

Министерство обороны;

центральный орган исполнительной власти, осуществляющий руководство военными формированиями;

правоохранительный орган или государственный орган специального назначения с правоохранительными функциями;

к командиру подразделения ВСУ;

иному образованному в соответствии с законом военного формированию или органа, который входит в состав сил безопасности и обороны Украины.

Также граждане могут обращаться через Национальное информационное бюро по номерам: 1648 или +38 (044) 287-81-65 (для звонков из-за границы).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что части украинских военных могут вернуть выплаты от государства в размере 30 тысяч гривен. Соответствующий законопроект уже был зарегистрирован в Верховной Раде.