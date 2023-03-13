Часть военных в Украине могут получать 6700 гривен ежемесячно: кому предусмотрены выплаты

Финансовая помощь предусмотрена только для одной категории военных

Украинские военные могут получить выплаты от государства в размере 6700 гривен. Право на ежемесячное получение данной суммы предоставляется кавалерам ордена "За мужество". Этой наградой отмечают военнослужащих, работников правоохранительных органов и других за проявленное мужество и героизм.

Так, с начала 2023 года в силу вступил Закон "О ежемесячной денежной выплате некоторым категориям граждан", согласно которому защитники, имеющие орден "За мужество", могут дополнительно получать ежемесячные выплаты. Об этом сообщают на странице "Юридическая сотня" в Facebook.

Отмечается, что орден "За мужество" имеет I, II и III степени. При этом наивысшей степенью отличия является первая. Награждение производится последовательно, начиная с III степени.

Полные кавалеры ордена (то есть те, кто получит все три степени) могут претендовать на финансовую помощь от государства. С 1 января текущего года они будут получать выплаты в размере одной минимальной зарплаты, то есть 6700 гривен.

"Кроме того, устанавливается ежемесячная выплата денежного пособия в размере от трех до одной минимальной заработной платы членам семей умерших или награжденных посмертно кавалеров ордена "За мужество" всех трех степеней. То есть, в случае гибели награжденных орденами средства будут получать члены их семей", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что лица, которые принимали участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, и которые начиная с 2014 года были награждены орденами "За мужество" трех степеней, считаются лицами, имеющими особые заслуги перед Родиной.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что части украинских военных могут вернуть выплаты в размере 30 тысяч гривен. В Верховной Раде уже был зарегистрирован соответствующий законопроект.