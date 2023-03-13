Частина військових в Україні може отримувати по 6700 гривень щомісяця: для кого передбачено виплати

Фінансова допомога передбачена лише для однієї категорії військових

Українські військові можуть одержати виплати від держави у розмірі 6700 гривень. Право на щомісячне отримання цієї суми надається кавалерам ордена "За мужність". Цією нагородою відзначають військовослужбовців, правоохоронців та інших за виявлену мужність та героїзм.

Так, з початку 2023 року набрав чинності Закон "Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян", згідно з яким захисники, які мають орден "За мужність", можуть отримувати додатково отримувати щомісячні виплати. Про це повідомляють на сторінці "Юридична сотня" у Facebook.

Зазначається, що орден "За мужність" має І, II та III ступені. При цьому найвищим ступенем відзнаки є I ступінь. Нагородження проводиться послідовно, починаючи з III ступеня.

Повні кавалери ордену (тобто ті, хто отримає всі три ступені), можуть претендувати на фінансову допомогу від держави. З 1 січня поточного року вони отримуватимуть виплати у розмірі однієї мінімальної зарплати, тобто 6700 гривень.

"Крім того, встановлюється щомісячна виплата грошової допомоги у розмірі від трьох до однієї мінімальної заробітної плати членам сімей померлих або нагороджених посмертно кавалерів ордена "За мужність" усіх трьох ступенів. Тобто у разі загибелі нагороджених орденами кошти отримуватимуть члени їх сімей" — йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що особи, які брали участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності нашої країни, і які, починаючи з 2014 року, були нагороджені орденами "За мужність" трьох ступенів вважаються особами, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що частини українських військових можуть повернути виплати у розмірі 30 тисяч гривень. У Верховній Раді вже було зареєстровано відповідний законопроект.