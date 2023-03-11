Грошова допомога військовим для вирішення побутових проблем: хто та коли може отримати
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Допомога можуть виплатити щорічно
Українські військовослужбовці мають право на отримання грошової суми, що не перевищує розміру їх місячного грошового забезпечення.
Як повідомляє видання "Армія Inform", гроші надаються на вирішення соціально-побутових проблем військовослужбовцям рядового та командного складу (крім термінової служби) у випадках, передбачених дорученням Міноборони № 2683 від 1 лютого 2023 року.
До таких причин належать:
- смерть військовослужбовця або його/її чоловіка або дружини, батьків або дитини;
- поранення під час виконання бойового завдання;
- одержання інвалідності внаслідок поранення, контузії чи травми пов’язаної із захистом Батьківщини;
- попадання в полон (крім добровільної здачі), інтернування в нейтральні країни або визнання зниклим безвісти.
Також гроші виплачуються у разі погіршення стану здоров’я, перебування на лікуванні чи реабілітації у зв’язку з:
- онкологічним захворюванням;
- туберкульозом, вірусним гепатитом B та C, ВІЛ/СНІД;
- безперервним перебуванням на лікуванні протягом 30 і більше днів, внаслідок травм та захворювань нервової, серцево-судинної систем, опорно-рухового апарату або інших захворювань, які потребують тривалого лікування.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що частини українських військових можуть повернути виплати від держави у розмірі 30 тисяч гривень. Відповідний законопроєкт уже було зареєстровано у Верховній Раді.