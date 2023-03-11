Грошова допомога військовим для вирішення побутових проблем: хто та коли може отримати

Допомога можуть виплатити щорічно

Українські військовослужбовці мають право на отримання грошової суми, що не перевищує розміру їх місячного грошового забезпечення.

Як повідомляє видання "Армія Inform", гроші надаються на вирішення соціально-побутових проблем військовослужбовцям рядового та командного складу (крім термінової служби) у випадках, передбачених дорученням Міноборони № 2683 від 1 лютого 2023 року.

До таких причин належать:

смерть військовослужбовця або його/її чоловіка або дружини, батьків або дитини;

поранення під час виконання бойового завдання;

одержання інвалідності внаслідок поранення, контузії чи травми пов’язаної із захистом Батьківщини;

попадання в полон (крім добровільної здачі), інтернування в нейтральні країни або визнання зниклим безвісти.

Також гроші виплачуються у разі погіршення стану здоров’я, перебування на лікуванні чи реабілітації у зв’язку з:

онкологічним захворюванням;

туберкульозом, вірусним гепатитом B та C, ВІЛ/СНІД;

безперервним перебуванням на лікуванні протягом 30 і більше днів, внаслідок травм та захворювань нервової, серцево-судинної систем, опорно-рухового апарату або інших захворювань, які потребують тривалого лікування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що частини українських військових можуть повернути виплати від держави у розмірі 30 тисяч гривень. Відповідний законопроєкт уже було зареєстровано у Верховній Раді.