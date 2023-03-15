Українські воїни можуть отримати компенсацію за оренду житла: названі суми

Сума компенсації за оренду житла залежить від регіону та кількості членів сім’ї військовослужбовця

Українські військовослужбовці, які орендують житло, мають право на додаткові виплати. Держава покриває їм частину витрат, які вони витрачають на оренду житла.

Сума компенсації залежить від регіону та наявності сім’ї. Щоб оформити виплати, потрібно зібрати низку документів, зазначають на порталі "Факти" ICTV.

У дорученні Міноборони №2418/с вказано розмір грошової компенсації за оренду житла. Виплачується вона щомісяця за схемою "цього місяця за минулий".

У 2023 році українські воїни можуть отримати:

у Києві — 3 800 грн на місяць;

в обласних центрах – 2 850 грн на місяць;

в інших населених пунктах – 1 900 грн на місяць.

Якщо військовослужбовець має сім’ю, в якій троє і більше членів, то сума виплат зростає в 1,5 разу.

у місті Київ – 5 700 грн на місяць;

в обласних центрах – 4 275 грн на місяць;

в інших населених пунктах — 2850 грн на місяць.

Важливо зазначити, що для отримання компенсації реєстрація місця проживання військових та членів їх сімей за місцем проходження військової служби не є обов’язковою. Щоб отримувати компенсацію за оренду житла, необхідно подати рапорт начальнику частини, попередньо зібравши необхідні документи, а саме:

копії паспортів та ідентифікаційних кодів військовослужбовця та членів його сім’ї;

інформацію (витяг, інформаційна довідка) з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та БТІ про нерухоме майно, що належить військовослужбовцю та членам його сім’ї;

довідки (або їх копії, засвідчені в установленому порядку) про склад сім’ї (можна отримати у військовій частині за місцем служби);

копії свідоцтв про шлюб та народження дітей (за наявності);

засвідчену копію довідки про забезпеченість житлом із попереднього місця служби, видану квартирно-експлуатаційним органом.

Детальніше з механізмом виплат військовослужбовцям можна ознайомитись у Порядку виплат грошової компенсації, постанові Кабміну України від 26 червня 2013 року № 450 та наказі Міноборони України від 31.07.2018 № 380 Про затвердження Інструкції щодо організації забезпечення військовослужбовців Збройних сил.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українські полонені воїни можуть отримати 100 тисяч гривень. Виплата належить як військовослужбовцю, так і членам його сім’ї.