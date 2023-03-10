Частина українських військових може отримати 100 тисяч гривень: хто саме і який документ потрібен

Отримати довідку може як військовий, так і члени його сім’ї

Українські військові, які перебували у полоні у російських загарбників, можуть отримати від держави виплату у розмірі 100 тисяч гривень. Для цього необхідно оформити довідку про перебування військовослужбовця у полоні.

У пресслужбі Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України дали докладне пояснення, як і де таку довідку можна оформити.

Цей документ входить до переліку обов’язкових (щодо військовослужбовців), які подаються до Комісії щодо встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Якщо цей факт буде підтверджено, військовий та/або члени його сім’ї можуть отримати допомогу у розмірі 100 000 гривень.

Нещодавно уряд спростив порядок оформлення довідки про перебування у полоні. Щоб її отримати, військовополоненому чи членам його сім’ї потрібно звертатися до Силових відомств:

Міністерство оборони;

центральний орган виконавчої влади, який здійснює керівництво військовими формуваннями;

правоохоронний орган чи державний орган спеціального призначення із правоохоронними функціями;

до командира підрозділу ЗСУ;

іншого утворення відповідно до закону військового формування або органу, що входить до складу сил безпеки та оборони України.

Також громадяни можуть звертатись через Національне інформаційне бюро за номерами: 1648 або +38 (044) 287-81-65 (для дзвінків з-за кордону).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що частини українських військових можуть повернути виплати від держави у розмірі 30 тисяч гривень. Відповідний законопроект уже було зареєстровано у Верховній Раді.