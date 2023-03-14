Компенсація під час звільнення зі служби: які виплати можуть отримувати українські військові

Усього є п’ять категорій компенсацій

Українським військовим передбачено певні виплати під час звільнення зі служби в армії. Однак багато хто не знає про різні доплати й винагороди та процес їх отримання і тому можуть залишитися без виплати коштів.

Юрист Ілля Шипко розповів, що існує кілька категорій виплат, на які військовослужбовці мають право при звільненні з військової служби. При цьому у кожному випадку все відбувається індивідуально.

Наприклад, якщо військовому під час проходження служби було видано речове забезпечення, то при звільненні компенсації за таке забезпечення військовослужбовець не отримає. Подібна ситуація і з відпусткою, якщо її було використано, то компенсації не передбачено.

Перелік виплат при звільненні з військової служби

Грошове забезпечення

Це виплата за місяць, коли військовослужбовець звільняється. До неї входить посадовий оклад, різноманітні надбавки, доплати та винагороди, на які має право військовослужбовець.

Грошова компенсація за недоотримане майно

До цієї компенсації належить вартість речового забезпечення, яке військовий не отримав під час проходження служби. Наприклад, якщо військовослужбовцю не було видано комплект військової форми на рік, коли він звільняється, вартість комплекту форми має бути компенсована у грошовому еквіваленті.

Компенсація за невикористану відпустку

У разі звільнення зі служби військовий має право отримати виплати за невикористані ним відпустки. До них відносяться щорічна основна, додаткова та інші, на які захисник мав право під час проходження військової служби.

Одноразова грошова допомога при звільненні з військової служби

Такі виплати здійснюють переважно у розмірі посадового окладу чи розмірі середньомісячного грошового забезпечення. Проте можуть бути інші розміри виплат допомоги.

Допомога на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань

Компенсацію надають у разі, якщо у рік, коли військовослужбовець звільняється, він не отримував таких видів допомоги. Якщо допомоги з оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань були виплачені у рік звільнення, то при звільненні з військової служби вони вже не виплачуються.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що частина українських військових має право на отримання щомісячних виплат у розмірі 6700 гривень.