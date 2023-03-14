Компенсация при увольнении со службы: какие выплаты могут получать украинские военные

Всего есть пять категорий компенсаций

Украинским военным полагаются определенные выплаты при увольнении со службы в армии. Однако многие не знают о различных доплатах и вознаграждениях и процессе их получения и потому могут остаться без выплаты денежных средств.

Юрист Илья Шипко рассказал, что существует несколько категорий выплат, на которые военнослужащие имеют право при увольнении с военной службы. При этом, в каждом случае все происходит индивидуально.

К примеру, если военному во время прохождения службы было выдано вещное обеспечение, то при увольнении компенсации за такое обеспечение военнослужащий не получил. Подобная ситуация и с отпуском, если он был использован, то компенсация не предусмотрена.

Перечень выплат при увольнении с военной службы

Денежное довольствие

Это выплата за месяц, в котором военнослужащий увольняется. В нее входит должностной оклад, разнообразные надбавки, доплаты и вознаграждения, на которые имеет право военнослужащий.

Денежная компенсация за недополученное вещное имущество.

К данной компенсации относится стоимость вещевого обеспечения, которое военный не получил за время прохождения службы. К примеру, если военнослужащему не был выдан комплект военной формы в год, когда он увольняется, стоимость комплекта формы должна быть компенсирована в денежном эквиваленте.

Компенсация за неиспользованные отпуска

При увольнении со службы военный имеет право получить выплаты за неиспользованные им отпуска. К ним относятся ежегодный основной, дополнительный и другие, на которые защитник имел право во время прохождения военной службы.

Единоразовая денежная помощь при увольнении с военной службы

Такие выплаты осуществляют преимущественно в размере должностного оклада или в размере среднемесячного денежного довольствия. Однако могут быть и другие размеры выплат пособия.

Помощь на оздоровление и решение социально-бытовых вопросов

Компенсацию предоставляют в случае, если в год, когда военнослужащий увольняется, он не получал таких видов помощи. Если пособия по оздоровлению и решению социально-бытовых вопросов были выплачены в год увольнения, то при увольнении с военной службы они уже не выплачиваются.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что часть украинских военных имеет право на получение ежемесячных выплат в размере 6700 гривен.