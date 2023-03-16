Часть военных в Украине может получать 50 тысяч гривен: для кого предусмотрена доплата

Для назначения выплаты должны быть определенные основания

В Украине есть три вида доплат военным в размере 100, 50 и 30 тысяч гривен. Каждая их них рассчитана на определенные категории военнослужащих. Украинцам рассказали, кто может претендовать на получение новой доплаты в размере 50 тысяч гривен и какие для этого есть условия.

В 2023 в порядок выплат денежного довольствия военным были внесены некоторые изменения, согласно которым выплаты в размере 100 тысяч гривен остались неизменными, 30 тысяч гривен имеют право получать лишь некоторые категории, и, в то же время, была введена новая доплата в размере 50 тысяч. Об этом представитель Хельсинкского союза по правам человека адвокат Роман Лихачев рассказал изданию NV.

"Появилось понятие выплаты 50 тысяч гривен тем, кто выполняет боевые задания в составе, как правило, военного управления, штаба — это те, кто осуществляет оперативное управление подразделениями. Перечень этих органов будет определен главнокомандующим ВСУ или начальником Генштаба", — сказал юрист.

Кому выплачивают 100, 50 и 30 тысяч гривен

100 тысяч могут получать военные за непосредственное участие в боях на линии столкновения. Также на эту выплату могут претендовать попавшие в плен или получившие ранение во время боя военнослужащие.

50 тысяч гривен предусмотрены для тех, кто выполняет боевое задание в составе военного органа управления. Решать, где именно та территория, на которой выполняется задание, будут в Генштабе и главнокомандующий ВСУ.

30 тысяч гривен выплачивают тем, кто выполняет специальные боевые задания. Они могут быть как и на линии столкновения, так и в других местах.

Основания для назначения выплат военным

Дополнительные выплаты в размере 100, 50 и 30 тысяч гривен начисляют военным на основе приказа командира части за месяц. При этом в нем должна быть указана сумма выплат за период выполнения боевых задач.

В справке о выполнении боевых задач должны быть указаны следующие реквизиты:

номер по порядку;

воинское звание военнослужащего;

фамилия, имя и отчество;

период участия в боевых действиях.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинские военные могут получать компенсацию за аренду жилья. Размер выплаты зависит от места проживания и еще нескольких определенных факторов.