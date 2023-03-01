Зарплати українських військових: хто і скільки заробляє зараз і що змінилося порівняно з 2022 роком (таблиця)

Зарплати змінилися суттєво

В Україні виплати військовим зазнали суттєвих змін з 1 березня набувають чинності нові правила. При цьому грошове забезпечення наших воїнів продовжує постійно зростати.

Про те, які зарплати в українських військових станом на 2023 рік, а також як вони змінилися порівняно з минулим роком, розповіли у ЗСУ.

Міністерство оборони опублікувало зведені таблиці середнього рівня грошового забезпечення військовослужбовців із березня 2023 року. Вони розбиті на дві частини, завдяки чому можна побачити "як було" раніше та "як стало".

Зазначимо, що у таблиці наведено грошове забезпечення різних військових, які служать у різних родах військ.

Згідно з наведеними даними, наприклад, якщо у 2022 році командир взводу отримував у тилу 49 тисяч гривень, а якщо брав участь у бойових діях — 119 тисяч гривень, то з березня 2023 року його грошове забезпечення складе:

якщо не включений до складу угруповань військ та не виконує бойових завдань – 28 229 гривень;

якщо виконує бойові (спеціальні) завдання – 58 229 гривень;

якщо бере участь безпосередньо у бойових діях — 128 229 гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українські воїни можуть розраховувати на ще один вид виплат.

Також ми повідомляли про те, що частина військових мають право на додаткові виплати.